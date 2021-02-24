Кишинёв, , 11:28 — REGNUM В Молдавии нужно провести досрочные парламентские выборы, чтобы изменить состав законодательного органа республики. С таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду на брифинге.

«Мы не имеем права позволить захватить государство. Народ является настоящей властью в государстве и только он может исправить сложившуюся ситуацию. На досрочных выборах или на референдуме люди определят будущее свое и своей страны», — цитирует Санду пресс-служба президента Молдавии.

По мнению Санду, парламент республики в нынешнем составе якобы отправит в отставку любое правительство, которое начнет менять ситуацию в стране «в правильном направлении». Она намерена дальше добиваться проведения досрочных выборов в стране.

Напомним, «Партия социалистов», собрав в парламенте Молдавии коалиционное большинство, 12 февраля выдвинула своего кандидата на пост премьер-министра Мариану Дурлештяну. Согласно конституции Молдавии, кандидата от большинства нельзя отклонять, но Санду выдвинула Наталью Гаврилица, которую уже выдвигала на этот пост ранее.

Парламент второй раз не одобрил кандидата от президента. После этого глава республики может распустить парламент. Члены ПСРМ обратились в Конституционный суд, обвинив Санду в узурпации власти. 23 февраля КС признал действия президента противоречащими Конституции.

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