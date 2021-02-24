Салехард, , 11:24 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 47 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 24 февраля 36 91 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 34 83 человека, 395 пациентов с COVID-19 скончались.