Ставрополь, , 11:24 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ЧП из-за неисправности газового оборудования. В одном из частных домов в станице Марьинской Кировского округа отравились угарным газом три человека, двое из пострадавших — дети, сообщили в СКР по региону.

Инцидент случился 23 февраля. Пострадавшие госпитализированы в больницу, их состояние не уточняется.

Прокуратура организовала проверку по данному факту. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Северной Осетии от отравления угарным газом погибли три человека. В городе Владикавказе скончалась 37-летняя женщина, в селе Тарское умерли мужчина и женщина.

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