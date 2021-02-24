Иерусалим, , 11:32 — REGNUM В Израиле 32-летняя женщина, находившаяся в третьем триместре беременности, скончалась от COVID-19, ее ребенок не выжил после экстренных родов. Об этом передает Ynet.

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Мать четверых маленьких детей скончалась от осложнений, связанных с COVID-19, несмотря на то, что не страдала никакими сопутствующими заболеваниями. И она, и ребенок были в критическом состоянии, и несмотря на большие усилия врачей, они умерли.

На прошлой неделе в Израиле был зафиксирован первый случай смерти плода после заражения коронавирусом. Мать, которая родила мертвого ребенка в больнице Ассута в Ашдоде, показала положительный результат на коронавирус, ранее о своих симптомах она не сообщала.

По данным министерства здравоохранения, в настоящее время 50 беременных женщин госпитализированы из-за осложнений COVID-19. Десять женщин находятся в тяжелом состоянии, восемь — в критическом, семь — на аппаратах искусственной вентиляции легких.