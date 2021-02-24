Нью-Йорк, США, , 11:21 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший в свой актив 37 очков.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл, сделавший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

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