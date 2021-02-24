Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Организация Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) может временно приостановить оказание гуманитарной помощи КНДР из-за закрытия Пхеньяном границ. Об этом говорится на официальном сайте организации.

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В сообщении организации отмечается, что если Пхеньян не откроет границы в течение года, то гуманитарная помощь предоставляться не будет. Однако представители ВПП ООН постараются найти способ оказания поддержки детям и женщинам, которым грозит недоедание.

Напомним, что власти КНДР закрыли границу в январе 2020 года с целью предотвращения распространения коронавируса.

Отмечается, что после того, как Пхеньян откроет границы ВПП направит в КНДР сотрудников организации, чтобы следить за распространением продовольствия.