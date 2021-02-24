Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал виновными фигурантов дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова бывшего первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ираиду Долгушеву и руководителя «Телекомпания 12 регион» Наталию Кожанову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Бывшая замминистра признана виновной по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного (муниципального) управления.

Кожанова признана виновной по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 235,27 млн рублей.

Третий фигурант дела бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш скрылся от следствия и ранее был объявлен в международный розыск. По словам его адвоката, он находится на лечении за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Долгушева, как полагало следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Ни один из обвиняемых вину не признал.

Маркелову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 235,28 млн рублей и лишением всех государственных наград.

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