Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Российские СМИ активно распространяют материалы, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, заявил депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков на встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»).

Мещеряков обратил внимание, что российскому обществу агрессивно навязывают пропаганду ЛГБТ. Этим занимаются лидеры общественного мнения, соцсети и некоторые СМИ, обратил внимание парламентарий.

«Существует сеть городских порталов по всей стране, на которых периодически публикуются статьи, направленные на популяризацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, — сказал депутат. — Как, на ваш взгляд, можно остановить распространение содомии в нашем обществе?»

Крашенинников отметил, что сейчас в Конституции заложено определение о браке как союзе мужчины и женщины. Кроме того, международные акты, противоречащие Конституции, не применяются на территории России, что создало «правовое ограждение» для семей, добавил глава комитета. Однако если представители нетрадиционных сексуальных отношений навязывают свою пропаганду через СМИ, то на это стоит обратить внимание, считает глава комитета Госдумы.

«Уверяю вас: у нас желающих много, чтобы их, так сказать, замочить. Я к ним не отношусь, к тем, кто хочет их замочить, но посмотреть — с удовольствием! Потому что иногда, всё-таки, есть случаи, когда это просто явно — в интернете особенно, — ответил Крашенинников. — Технологии расширяются, с помощью этих технологий зараза расширяется гораздо быстрее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин допустил, что нужно сформировать общественный контроль для пресечения ЛГБТ-пропаганды в стране.

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