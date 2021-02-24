Пенза, , 11:47 — REGNUM В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 33 067 пациентов, или более 87,9% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 403 человека. Об этом 24 февраля сообщает общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 37 611 жителей области, за сутки заболели 190 человек. Накануне носителями инфекции стали 187 пензенцев. С начала наблюдения скончались от последствий заражения коронавирусом 430 пациентов. Новых жертв вируса за сутки не зарегистрировано.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область всего поставлено 38 632 дозы вакцины «Спутник V». Губернатор Иван Белозерцев поручил увеличить количество площадок для вакцинации, так как число поступающих доз будет расти.

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