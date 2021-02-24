Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Ленинградской области хотя бы первую часть двухкомпонентной вакцины от коронавируса получили более 30 тысяч жителей.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«Полностью привиты 8625 человека (28% от всех привитых)», — сообщили 24 февраля в региональном оперштабе.

С начала прививочной кампании Ленобласть получила 48 822 комплекта вакцины. Вакцинация организована в районных поликлиниках и в мобильных пунктах.

В приоритетном порядке в регионе уже привито более двух тысяч медработников, 1,6 тыс. педагогов, 558 социальных работников и 409 сотрудников силовых структур.

Напомним, по данным Петростата, население Ленинградской области на 1 января 2021 года составило 1 млн 893 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти вакцинированы от коронавируса 25,6 тыс. жителей