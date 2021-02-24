Москва, , 11:18 — REGNUM За минувшие стуки в России от коронавирусной инфекции скончались 383 человека. Об этом 24 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 383 летальных исхода», — рассказали в штабе. Это на 34 человека меньше, чем накануне, когда скончались 417 пациентов. Полностью справились с болезнью 12 218 человек.

Всего в стране за время пандемии от коронавирусной инфекции умерли 84 430 пациентов, выздоровели 3 751 562 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 11 749 случаев заражения коронавирусом.

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