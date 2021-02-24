Барнаул, , 11:17 — REGNUM В Алтайском крае утверждено обвинительное заключение в отношении соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Алтаймясопром»: он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Подробности сообщает региональная прокуратура.

По данным следователей, обвиняемый в 2014—2018 годах являясь фактическим руководителем и одним из учредителей мясопромышленного предприятия, имеющего признаки банкротства и находящегося в критическом финансовом состоянии, похитил мошенническим путем имущество производственного комплекса.

«С территории юридического лица по фальсифицированным документам вывезено специализированное оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и сами животные на общую сумму более 166 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.

Там же отметили, что уголовное дело будет рассматриваться в Тальменском районном суде Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё в 2014 году проект «Алтаймясопрома», в которой на тот момент было вложено более 6 млрд. рублей, являлся одним из первоочередных инвестиционных проектов программы «Комплексное развитие Алтайского Приобья». Также проект входил в губернаторскую программу «100+100».