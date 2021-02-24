Новосибирск, , 11:17 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил мэрию Новосибирска предпринять все меры поддержки в отношении пострадавшей во время пожара многодетной семьи. Кроме того, главам ведомств и ответственных подразделений было поручено помочь в проведении расследования, передаёт редакция «Вести Новосибирск».

По словам мэра города Анатолия Локтя, пострадавшая семья стояла на учёте, как многодетная и не так давно переехала из общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев в частный дом на улице Ольховской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из деревянных домов Новосибирска, где проживала многодетная семья, произошёл пожар. Погибли два ребёнка.

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