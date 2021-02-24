Милуоки, США, , 11:17 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 139:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, записавший в свой актив 37 очков.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показали Малик Бисли и Карл-Энтони Таунс, набравший по 26 очков.

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