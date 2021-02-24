Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Энтузиаст с ником Rynborg построил башню Саурона из кинотрилогии «Властелин колец» в игре Valheim. Об этом 23 февраля сообщило издание PCGamer.

Геймеру удалось не только воссоздать знаменитую башню, но построить на её вершине Око Саурона — он сделал это при помощи нескольких висящих в воздухе факелов. Как отмечают журналисты PCGamer, это одно из крупнейших творений фанатов Valheim на данный момент.

Напомним, Valheim — это популярный симулятор выживания, вдохновлённый скандинавской мифологией. Его релиз в сервисе Steam состоялся 2 февраля 2021 года.

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