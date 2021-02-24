Тайбэй, , 11:20 — REGNUM Решение о снятии с 1 марта текущего года запрета на въезд на Тайвань иностранных граждан и смягчении режима карантина для путешествующих с деловыми поездками приняли власти острова. Об этом 24 февраля сообщает центральное информационное агентство Тайваня.

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Уточняется, что, по новым правилам, граждане других стран смогут приезжать на Тайвань после того, как получат визовое разрешение от тайваньских представительств за границей и с отрицательным результатом теста на коронавирус.

В то же время, у путешествующих с целью делового туризма из стран, в которых наблюдается низкий или умеренный рост распространения коронавирусной инфекции, теперь есть возможность подать заявку на сокращение обязательного карантинного периода с двух недель до 5−7 дней.

Отметим, власти Тайваня ввели временный запрет на въезд граждан других стран с 1 января текущего года для снижения риска распространения «британского» штамма коронавирусной инфекции.