Москва, , 11:19 — REGNUM В 2021 году в Москве ожидается продолжение восстановительного роста экономики. Об этом 24 февраля сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Кроме того, в мэрии города рассчитывают на увеличения объема инвестиций и количества рабочих мест в 2021 году. Согласно прогнозу социально-экономического развития столицы на ближайшие три года в городе ожидается повышение уровня номинальной заработной платы на 5,9−7% в годовом выражении.

«Соответственно, в бюджете города на 2021 — 2023 годы прогнозируется устойчивый рост поступлений по НДФЛ», — сказала Зяббарова.

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