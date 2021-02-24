Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Главный инфекционист США Энтони Фаучи полагает, что миру еще предстоит пройти долгий путь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью телеканалу i24NEWS 24 февраля.

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Несмотря на то, что каждый день все больше людей получают вакцины, Фаучи, главный медицинский советник президента Джо Байдена, говорит: «Не думаю, что мы должны заявлять, что приближаемся к концу». Безусловно, во многих странах, включая США, наблюдается резкое снижение ежедневных случаев заражения SARS-CoV-2, отметил он.

«В Соединенных Штатах фоновый уровень ежедневных случаев был таким необычайно высоким в течение такого длительного периода времени, — говорит Фаучи. — У нас было от 300 000 до 400 000 случаев в день. Сейчас мы снизились до среднего еженедельного показателя около 65 000, что потрясающе по сравнению с тем, где мы были, но ужасно, когда вы думаете о том, что это означает 65 000 новых инфекций в день».

О людях, которые сомневаются в вакцинах, Фаучи сказал: если они колеблются, потому что считают, что вакцины разработаны слишком быстро, то нужно найти время и объяснить, «что скорость не приносила в жертву безопасность. И это не было принесением в жертву научной честности».

Фаучи считает быструю разработку вакцин «результатом экстраординарных достижений в области технологии вакцинных платформ и разработки различных иммуногенов, которые имели место в течение десятилетия или более».