Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Федеральная резервная система (ФРС) США изучает вопрос целесообразности введения цифрового доллара. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на слушаниях в комитете Сената Конгресса.

«Мы изучаем, очень тщательно, следует ли вводить цифровой доллар. Некоторые центробанки (других государств) поступают соответствующим образом», — сказал он.

Председатель ФРС добавил, что доллар является мировой резервной валютой, в связи с этим Соединённые Штаты несут определенную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января глава департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в случае отказа от доллара в мире лидирующую позицию, скорее всего, займет наднациональная цифровая валюта.

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