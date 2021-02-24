Москва, , 11:14 — REGNUM На сегодняшний день точная дата проведения международной встречи по Афганистану неизвестна. Об этом 24 февраля сообщил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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Он уточнил, что детали и параметры планируемой встречи пока согласовываются с партнёрами.

«Нет, даты нет. Пока мы согласовываем с партнерами, — уточнил дипломат в беседе с ТАСС. — Сообщим, когда будет дата».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявлял о достигнутых договорённостях с Вашингтоном организовать совместные переговоры по Афганистану с участием США, Китая и России. По его словам, такие консультации могут пройти в Москве до конца февраля.

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При этом в Госдепартамента США это заявление комментировать не стали. Руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс сообщил, что никаких дополнительных сведений у Госдепа на этот счёт пока нет.