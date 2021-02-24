Денвер, США, , 11:14 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:106.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, записавший в свой актив 41 очко.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 результативных передач.

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