Кострома, 24 февраля 2021, 11:27 — REGNUM В жилищах многодетных семей в Костроме бесплатно установят пожарные извещатели — сообщает городской Центр гражданской защиты (ЦГЗ).
В случае возгорания и задымления в помещении прибор подаёт сигнал громкостью до 85 децибел, способный разбудить даже крепко спящих людей.
Обращаться за установкой оборудования в ЦГЗ по телефону 45−06−25 отцам и матерям необходимо самостоятельно. Установить оборудование можно только в собственном жилище. Для этого нужно предоставить копии паспортов взрослых, свидетельства о рождении детей, книжку многодетной семьи и документы, подтверждающие право собственности на жильё.
Всего на территории Костромы проживает 450 многодетных семей.