Кострома, 24 февраля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В жилищах многодетных семей в Костроме бесплатно установят пожарные извещатели — сообщает городской Центр гражданской защиты (ЦГЗ).

https://39.mchs.gov.ru/ Пожарный извещатель

В случае возгорания и задымления в помещении прибор подаёт сигнал громкостью до 85 децибел, способный разбудить даже крепко спящих людей.

Обращаться за установкой оборудования в ЦГЗ по телефону 45−06−25 отцам и матерям необходимо самостоятельно. Установить оборудование можно только в собственном жилище. Для этого нужно предоставить копии паспортов взрослых, свидетельства о рождении детей, книжку многодетной семьи и документы, подтверждающие право собственности на жильё.

«На данный момент к нам на установку записалось чуть больше 10 семей, перед праздниками мы обзвонили ещё 100 семей. Некоторые мамы, к сожалению, отказываются — говорят, что в извещателях нет необходимости. Установка оборудования добровольная, сам процесс займёт от силы 10 минут, извещатель не займёт места в квартире, но может сохранить жизнь, так как по статистике люди на пожарах чаще всего погибают от воздействия дыма, нежели от прямого огня», — отметили в ЦГЗ.

Всего на территории Костромы проживает 450 многодетных семей.