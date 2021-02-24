Москва, , 11:26 — REGNUM Срок аккредитации в России филиала или представительства иностранного юридического лица, за исключением представительств авиакомпаний, сокращён с 25 до 15 рабочих дней. Закон, совершенствующий процедуру аккредитации таких филиалов и представительств, подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

За аккредитацию предусмотрена госпошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах. В настоящее время она составляет 120 тыс. рублей.

Если зарубежная компания не предоставила документы либо они не соответствуют требованиям, аккредитация приостанавливается на срок до 15 дней. Если компания не устранит недостатки, в аккредитации ей откажут.

Ранее, как говорится в пояснительной записке к документу, отказы выносили за технические, легко устранимые замечания.

В перечень оснований для отказа в аккредитации добавлено назначение руководителем филиала человека, которого ранее дисквалифицировали. Возглавить подразделение не сможет и человек, который задолжал Российскому государству более 3 тыс. рублей.

Закон начнёт действовать через 180 дней после официального опубликования.