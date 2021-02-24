Иерусалим, , 12:19 — REGNUM Главный медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи высоко оценил «необычайно хорошую кампанию вакцинации» Израиля в интервью телеканалу i24NEWS 24 февраля.

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Израильская кампания быстрой вакцинации получила похвалу от Фаучи, который сказал, что система здравоохранения страны внесла свой вклад в столь высокий уровень вакцинации.

«У вас есть единая система здравоохранения, и когда вы хотите что-то сделать, вы просто говорите, что собираетесь это сделать — и вы это делаете, — сказал он. — И граждане Израиля, люди там, привыкли к этому, они так и поступали… решая свои проблемы со здоровьем в течение значительного периода времени».

По оценке Фаучи, количество вакцин на 100 человек в Израиле составляет более 80, что «просто необычайно хорошо», в отличие от ситуации в США, где есть «некоторые проблемы».

На прошлой неделе доктор Фаучи был удостоен премии Фонда Дэна Дэвида Тель-Авивского университета в размере 1 миллиона долларов, которая будет присуждена в мае за выдающиеся достижения в области иммунологии и за то, что он является «непревзойденной моделью лидерства и влияния в области общественного здравоохранения».