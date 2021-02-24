Лос-Анджелес, США, , 11:12 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 135:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, записавший в свой актив 32 очка.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 результативных передач.

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