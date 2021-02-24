Тюмень, , 11:12 — REGNUM В Тюменской области из-за метели и штормового ветра с полудня 24 февраля ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 246-го по 376-й километр федеральной трассы Тюмень — Омск в Ишимском и Абатском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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Соблюдение введённых ограничений контролируют наряды дорожно-патрульной службы. Водителям на время метели рекомендовано припарковаться у кемпингов, гостиниц, автозаправках и парковках для большегрузов.

Ранее в Курганской области были введены ограничения для передвижения автобусов и школьных перевозок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.