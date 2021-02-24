Махачкала, , 11:11 — REGNUM В Дагестане вновь зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции На этот раз она произошла в городе Каспийске. В больницу госпитализирован 21 человек — преимущественно дети.

Возраст отравившихся от трех месяцев до 14 лет, пишет ТАСС. У детей высокая температура, тошнота и рвота, сообщил источник.

До этого случая, вспышки кишечной инфекции в январе и феврале 2021 года были зафиксированы в Хунзанском районе Дагестана и в городе Буйнакске. В числе отравившихся были в большинстве своем дети. Причиной отравления послужила загрязненная вода в водопроводах.

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