Монреаль, Канада, , 11:11 — REGNUM Команда разработчиков Rainbow Six Siege работает над добавлением в игру функции кроссплея. Об этом 24 февраля сообщает издание PCGamer.

Руководитель разработки Жан-Батист Галле отметил, что в разработке находятся как кроссплей, так и кросс-прогрессия (возможность переносить заработанный прогресс между устройствами). По его словам, «было бы здорово, если бы обладатели Xbox и PlayStation могли играть вместе».

При этом разработчик считает, что у добавления кроссплея есть и несколько серьёзных минусов. В частности, PC-игроки, использующие клавиатуру и мышь, могут получить значительное преимущество в соревновательных матчах.

Напомним, кроссплей — это особая функция, позволяющая обладателям различных платформ (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и Stadia) играть вместе. Её добавление в видеоигры позволяет значительно сократить время поиска матча.

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