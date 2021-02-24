Москва, , 11:09 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 11 749 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

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Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах РФ. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье. В первую пятёрку также попали Нижегородская и Ростовская области.

Накануне в РФ выявили 11 823 случая заражения, всего в России за время распространения зафиксировано 4 200 902 случая.