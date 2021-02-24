Стокгольм, , 11:12 — REGNUM 23 февраля администрация лена Сёдерманланд, расположенного на балтийском побережье Швеции, ужесточила действие в регионе карантинных ограничений на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Жители Сёдерманланда, призывают власти, должны отказаться от совершения ненужных поездок. В случае невозможности их перенести или отменить вовсе, они должны быть осуществлены наиболее безопасным способом, чтобы минимизировать риск заразиться коронавирусом.

Гражданам 2004 года рождения и старше рекомендуется постоянно носить маски в общественном транспорте.

Ношение индивидуальных средств защиты будет внедрено также в помещениях закрытого типа, где соблюдение социальной дистанции невозможно. Ограничения будут действовать до 14 марта.