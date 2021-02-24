Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтвердили 177 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 24 февраля сообщили в федеральном оперштабе. Новые данные — на три случая меньше, чем в предыдущие сутки.

Динамика суточных случаев коронавируса в Ленобласти Vk.com/minuscovid_lo

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Плавное снижение суточной цифры новых носителей в Ленобласти продолжается с 19 февраля.

За сутки в регионе также выписали по выздоровлению 76 человек и зафиксировали шесть летальных исходов от COVID-19.

Нарастающим итогом в Ленобласти выявлено 35 443 случая заражения с начала пандемии, выздоровели 31 766 человек, скончались от ковида 605 человек.

По данным областного опершатаба, наибольшее количество новых носителей за 23 февраля выявлено в городах Выборг (29), Мурино (19) и Сланцы (9).

Как сообщают СМИ, сегодня в Ленобласти может быть объявлено о новых послаблениях антикоронавирусных ограничений.

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