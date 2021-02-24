Москва, , 11:08 — REGNUM Употребление уличной еды быстрого приготовления — шаурма, кебабы, шашлыки, бургеры и т. д — может привести к заражению сальмонеллезом, пищевой токсикоинфекции и дизентерии, предупреждает граждан Роспотребнадзор.

Некоторые торговые точки, продающие блюда на мангалах, жаровнях или решетках используют специи, чтобы замаскировать неприятный запах просроченных продуктов. Термическая обработка мяса не всегда устраняет опасность отравления.

Роспотребнадзор призывает граждан, чтобы избежать риск заражения при употреблении стритфуда, покупать уличную еде только в проверенных местах, где соблюдаются правила гигиены и приготовления пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, рынок уличной еды в Москве ежегодно растет на 3−5%.

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