Оренбург, , 11:08 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число прививочных пунктов от COVID-19. На сегодняшний день вакцинацию можно пройти в 69 пунктах. Они организованы в медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики, оснащенных необходимым низкотемпературным холодильным оборудованием, сообщает минздрав региона. Стоит отметить, в январе функционировало 64 прививочных пункта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

По данным министерства, 24 февраля в Оренбуржье поступила очередная партия вакцины — 10 900 доз. Организована централизованная доставка препарата по всей области непосредственно до мест проведения вакцинации.

На сегодняшний день от коронавируса привито первым компонентом 47 011 оренбуржцев, вторым компонентом — 12 905 человек. Все пациенты чувствуют себя хорошо, побочные эффекты минимальны.

Читайте ранее в этом сюжете: 15 мобильных прививочных бригад создано в Оренбуржье