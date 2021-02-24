Самара, , 11:10 — REGNUM Проезжую часть затопило в некоторых районах Самары из-за прорыва труб системы водоснабжения. Об этом 24 февраля сообщает сетевое издание «Самарское областное вещательное агентство. СОВА.

По информации журналистов, одна коммунальная авария произошла около рынка «Норд» на пересечении ул. Рыльской и ул. XXII Партсъезда. В результате были затоплены две полосы проезжей части.

Вторая коммунальная авария произошла на пересечении ул. Советской и ул. Нагорной. Журналисты сообщают, что вода создала сильные заторы на дорогах, что сказалось и на работе общественного транспорта.

«Трамваи встали на участках улиц Советская — Нагорная, Ставропольская — Волочаевская. Аварийные работы продолжаются. Однако транспорт уже пустили по маршрутам», — сообщают журналисты.

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