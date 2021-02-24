Берлин, , 11:09 — REGNUM В сети появились снимки салона модернизированного BMW X4 2022 модельного года. Фотографии автомобиля размещены на сайте Carscoops.

Салон рестайлингового BMW X4 Carscoops

Обновление X4 заключаются в незначительных изменениях передней и задней части машины. Однако наиболее значительные изменения произошли внутри автомобиля. При этом общая компоновка приборной панели не изменилась.

В обновленной модели за рулевым колесом появилась модернизированная виртуальная «приборка». Также, судя по снимкам, тачскрин мультимедийного комплекса увеличился в размере.

Что же касается экстерьера, то здесь ожидается новая световая оптика. Она стала гораздо тоньше. Решётка радиатора получила менее крупные «ноздри», чем у BMW 4 серии. На корме рестайлингового кроссовера появятся фары с другим дизайном.

Ранее канадская компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing представила бронированную версию модели BMW X7. Броня автомобиля может выдержать выстрелы из винтовки и даже ручные гранаты.

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