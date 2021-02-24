Горно-Алтайск, , 11:07 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту пожара в здании торгового центра «Ткацкий-1» в столице Республики Алтай Горно-Алтайске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Предварительно установлено, что основная часть граждан эвакуировалась из здания самостоятельно, звеньями ГДЗС эвакуировано 18 человек, погибших и травмированных нет. Пожаром охвачена площадь 1000 кв. м.» — добавили в прокуратуре.

Как отмечается, двухэтажное здание 1952 года постройки было оборудована автоматической пожарной сигнализацией. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

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