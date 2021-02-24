Стокгольм, , 11:14 — REGNUM «Британский» вариант коронавируса начнет доминировать в Европе через несколько недель. Об этом, как сообщила новостная служба SVT Nyheter, заявил в ходе очередной пресс-конференции государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, комментируя эпидемиологические риски в связи с распространением на европейском континенте различных мутаций коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

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«Скорость распространения коронавируса крайне высока», — отметил Тегнелл.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Швеции снова растет, подчеркнул эпидемиолог.

«Изменения не такие быстрые, как в некоторых других странах, но, к сожалению, за несколько недель наблюдается довольно явный подъем. Речь идет об определенно слишком высоком уровне заражения», — прокомментировал Тегнелл.

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