Москва, , 11:10 — REGNUM В Москве фиксируется увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) практически во всех сферах городской экономики. Об этом 24 февраля сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

По итогам 2020 года высокие темпы роста поступлений по НДФЛ обеспечили организации IT-отрасли. Платежи этой категории компаний выросли на 14,7 млрд рублей или на 19,5% по сравнению с предыдущим годом, а также предприятия торговли, которые нарастили отчисления по этому налогу на 13,4 млрд рублей или на 9,2%.

Кроме того, существенные темпы прироста продемонстрировали организации, предоставляющие услуги в социальной сфере, предприятия строительной отрасли и обрабатывающей промышленности. Увеличение поступлений по НДФЛ от данных отраслей составило 6,1%-8,3%.

«Оперативность и адресность мер поддержки позволили уже в июне запустить процесс восстановления занятости и фонда оплаты труда городских организаций», — объяснила причины этой динамики Зяббарова.

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