Петропавловск-Камчатский, , 11:06 — REGNUM На Камчатке возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего сторожа рыбоперерабатывающего завода. Его обвиняют в убийстве работника предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствием установлено, что сторож и 40-летний сотрудник рыбзавода поссорились, находясь на территории предприятия. Обвиняемый нанёс неприятелю не менее трёх ударов ножом в область левой руки и живота. Сторож облил строение, в котором находился раненный, горючим веществом и поджог его.

Сотрудник завода погиб на месте происшествия. Подозреваемый в совершении преступления сторож задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии Заполярный межрайонный следственный отдел СУ СК РФ Якутии возбудил уголовное дело по факту убийства, подозреваемый — 30-летний житель посёлка Белая Гора.