Челябинск, , 11:05 — REGNUM Аэропорт Челябинска снова принимает и отправляет самолёты. Это следует из информации на онлайн-табло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В аэропорт уже прибыли лайнеры из Москвы, Петербурга, Уфы и Екатеринбурга. Также из Челябинска улетели самолёты в Москву и Петербург. Впрочем, некоторые рейсы пока задерживаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 23 и 24 февраля отмечены метель и морозы. Это повлияло в том числе и на авиаперевозках. Также в регионе ограничено движение по автомобильным дорогам, а 12 тыс. людей лишились электричества. В десяти муниципалитетах из-за стихии ввели режим ЧС.

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