Владивосток, , 11:07 — REGNUM Во Владивостоке днём 24 февраля произошла авария в районе Второй Речки. Без электроснабжения остались 34 дома, пишет VL.ru.

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В основном без света остались дома и предприятия на улицах Русской и Давыдова.

Специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы, но прогнозов, когда будет подача электроэнергии, пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 24 февраля из-за непогоды без электричества остались 12 тыс. человек.