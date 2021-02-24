Москва, , 11:05 — REGNUM Маловероятно, что власти РФ, не сумев обеспечить рост доходов населения за счет развития экономики, начнут строить пирамиду государственного долга, но такой риск есть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о росте госдолга РФ в 2020 году.

«Одна из крупных проблем нашей экономики в том, что она развивается медленнее, чем растут потребности населения, — сказал Зубец. — И мы помним опыт 1998 года, когда правительство не смогло собирать налоги с олигархов. И вместо того, чтобы собирать налоги, оно начало строить пирамиду государственного долга. Иначе говоря, Черномырдин решил не рисковать своим премьерским креслом и не стал давить на олигархов. И В России есть риск, что государство, не сумев обеспечить рост доходов населения за счет развития экономики, начнет строить пирамиду государственного долга. Это маловероятно, но такой риск существует».

Как подчеркнул Зубец, к сожалению, правительство не может обеспечить экономический рост.

«Это факт. То ли это целенаправленная политика, то ли просто они не могут. Но факт в том, что есть серьезные расхождения между тем, как люди хотят жить, и тем, что им может предоставить государство в качестве возможности для развития экономики, — сказал Зубец. — И есть небольшой шанс того, что вместо сдерживания государственного долга власти РФ начнут больше заимствовать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, когда власти РФ будут готовы отказаться от наращивания государственного долга.

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