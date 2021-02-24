Чебоксары, , 11:05 — REGNUM В Чувашии отношении 25-летнего чебоксарца, которого подозревают в потасовке в салоне автобуса, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Инцидент произошёл в автобусе, который следовал в Чебоксарах по маршруту № 45. По данным полиции, 25-летний чебоксарец побил в салоне транспорта 24-летнюю девушку и 34-летнего мужчину. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои»). Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Следствие полагает, что потасовка произошла вечером 22 февраля в салоне автобуса. Об этом стало известно из видеозаписи, которая была опубликована в интернете и вызвала общественный резонанс. Как сообщало ИА REGNUM, на нём запечатлено, как мужчина наносил побои пассажирам автобуса. По неофициальной информации, подозреваемому не понравилось, что другой пассажир задел его.

23 февраля к разбирательствам подключилась полиция, установив подозреваемого. В ведомстве считают, что «злоумышленник из хулиганских побуждений, используя незначительный повод, нанес побои» двум пассажирам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в 2020 году в Чувашии завершено расследование уголовного дела о драке и убийстве. Жертвой стал мужчина, который вступился за девушку и защитил её от нападавшего.

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