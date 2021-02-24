Стокгольм, , 11:07 — REGNUM Жителей Стокгольма призвали носить средства индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания в общественном транспорте круглосуточно. Масочный режим в шведской столице также распространяется на помещения, магазины и рабочие места. Об этом со ссылкой на директора столичного депздрава Анну Старбринк сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Напомним, что ранее в стокгольмском общественном транспорте маски надо было носить лишь в определенные часы. Теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте постоянно.

В ходе пресс-конференции глава департамента здравоохранения Стокгольма Старбринк воспользовалась случаем и обратилась к жителям столицы воздержаться от поездок на горнолыжные курорты во время приближающихся спортивных каникул.

«Запрета на поездки нет, но я бы и сама сейчас не стала ехать в Селен или куда-либо еще», — отметила Старбринк.