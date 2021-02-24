Анкара, , 11:04 — REGNUM Турция готова помочь Туркмении в поставках газа в страны Евросоюза. Об этом 23 февраля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с участием главы МИД Туркмении Рашида Мередова.

Чавушоглу сказал, что этот вопрос также обсуждался на трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Туркмении и Азербайджана.

Глава турецкого МИД положительно оценил подписание азербайджано-туркменского меморандума по разработке месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море.

Напомним, 22−24 февраля Рашид Мередов находится с рабочим визитом в Анкаре. В рамках визита главы МИД Турции и Туркмении подписали программу сотрудничества на 2021−2022 годы.

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