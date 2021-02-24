Казань, , 11:04 — REGNUM Один из старейших заводов строиндустрии Поволжья, ведущий свою историю с 1930 года, получил банкротный иск. Претензии к ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» поступили в арбитраж Татарии, но пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу

Иск от ООО «Фаворит СТ» поступил в суд 18 февраля 2021 года. Сумма заявленной задолженности составляет 5 139 086,85 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учрежден в июне 2002 года. По открытым данным, на начало 2020 года среднесписочная численность работников — более 300 человек. Гендиректор — Рустам Файрушин. Уставный капитал — более 30 млн рублей. Владельцы — АО «Управляющая компания «ТАИФ"* (доля — 92,59%), Гульшат Сафиуллина — 2,47% и Наиль Хаиров.

По информации с сайта завода, он ведёт свою историю с силикатного завода «Имени 1 Мая» — одного из первых предприятий стройиндустрии Татарии.