Стокгольм, , 11:13 — REGNUM В Швеции по-прежнему наблюдается сохранение высокого спроса на покупку коттеджей. Многие жители страны стремятся приобрести собственное домовладение на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Конечно, много говорили о том, что в этом году мы не сможем путешествовать, и поэтому свой дом в Швеции кажется очень безопасным», — заявил менеджер по маркетингу ассоциации шведских риэлторов Svensk Mäklarstatistik Ханс Флинк.

Отмечается, что наибольшим спросом пользуются дома в горных районах Швеции и в лене Стокгольм.

«В январе мы продали на 11% больше коттеджей по сравнению с тем же периодом прошлого года», — добавил Флинк.

Читайте развитие сюжета: В Стокгольме ужесточили масочный режим