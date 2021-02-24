Мадрид, , 11:02 — REGNUM В год коронавируса цены на аренду в Испании упали в среднем на 7,46%, до 819 евро в январе 2021 года. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Пандемия коронавируса изменила темпы рынка арендной платы в Испании и подавила тенденцию к росту цен. Повышение арендной платы все чаще носит локальный характер, и в крупных городах, в которых ситуация с коронавирусом до сих пор была наиболее напряженной, арендная плата резко изменилась.

По общему подсчету, в год коронавируса цены на аренду упали в среднем на 7,46%, до 819 евро (январь 2021 года), что на 66 евро меньше, чем в том же месяце 2020 года.

Эти данные являются результатом анализа, подготовленного компанией Alquiler Seguro на основе исследования арендной платы в провинциях, и выводы отражают негативное влияние, которое COVID-19 оказал в последние месяцы. Сильнее всего, согласно исследованию, снижается средняя стоимость аренды жилья: первой в списке идёт Малага (-10,43%), за ней следуют Севилья (-9,66%), Барселона (-9,39%) и Аликанте (-9%). Только в Гранаде (+ 0,33%) и Кантабрии (+ 0,32%) арендная плата выросла в период с января 2020 года по январь 2021 года.

«COVID-19 привел к изменению тенденции в нашей экономике. Аренда не может оставаться в стороне и напрямую зависит от ситуации. С точки зрения предложения, она переживает значительный рост, вызванный, главным образом, выходом на рынок жилья, которое ранее предназначалось для других целей; с точки зрения спроса, наблюдается резкое изменение качества домов», — говорит Антонио Карроза, управляющий директор одной из фирм.

С точки зрения цен коронавирус остановил рост, а в таких городах, как Мадрид или Барселона, где давление на цены было выше в последние годы, снижение уже составляет около 9%. Несмотря на это, средняя арендная плата по-прежнему очень высока в обоих регионах, уступая только Балеарским островам.

На этих островах самая высокая средняя цена арендованного дома — 1164 евро, что на 5,21% меньше, чем 12 месяцев назад. За ними следуют Барселона с 1138 евро и снижением на 9,39%, и Мадрид с 1096 евро и снижением на 8,59%. Самая дешевая средняя арендная плата находится в Теруэле — 355 евро, в Хаэне — 382 евро, и в Сиудад-Реале, в среднем, 395 евро. Разница между самой дорогой провинцией и самой дешевой составляет 809 евро.

Переговоры по жилищному закону

Спад, однако, совпадает с ключевым моментом в переговорах по будущему жилищному закону, запланированным правительством. Один из пунктов разногласий между партнерами по коалиции, Испанской социалистической рабочей партией (PSOE) и «Унидос Подемос», как раз и связан с установлением ограничений на цены аренды. Партия, возглавляемая Пабло Иглесиасом, настаивает на прямом вмешательстве в эту сферу и на наказании домовладельцев, которые не предоставляют свое жилье рынку, однако социалистическая партия все чаще отвергает этот вариант и стремится установить налоговые и другие стимулы в пользу предложения.

Разногласия между ними достигли такой точки, что переговоры могут сорваться как раз тогда, когда закон уже должен быть на пути к Конгрессу депутатов.

Сектор недвижимости, со своей стороны, продолжает настаивать на том, чтобы окончательно не включить эти ограничения. Арендодатели, особенно крупные, неоднократно предупреждали, что ограничение арендной платы будет иметь эффект, противоположный желаемому, что он препятствует инвестициям и что он не только не способствует увеличению предложения, но и снижает его с последующим ростом цен.

«Мы погрузились в беспрецедентный кризис с разрушением бизнес-структуры ограничительными мерами, которые влияют на деятельность и на людей. Это отрицательно сказалось на доходах семьи, и мы не можем забыть, что это то, что устанавливает истинный потолок арендной платы» — говорит Карроза.

Большие различия

Однако реальность в некоторых провинциях и во многих городах такова, что арендная плата в Испании превышает 30% семейного дохода, что в качестве максимума рекомендуется европейскими властями и затрудняет доступ многих людей к жилью.

Даже в этом есть различия, потому что цены варьируются и сильно зависят от количества комнат в жилье и провинции, где она расположена.

Самыми дорогими объектами недвижимости по количеству спален и расположению являются дома с четырьмя комнатами, расположенные в Гипускоа, где средняя цена этого типа жилья составляет 1552 евро. Далее следуют дома с таким же количеством спален в Мадриде со среднемесячной арендной платой 1437 евро. Именно в Мадриде есть и самые дорогие дома с 3 спальнями, где средняя цена составляет 1214 евро, и дома с 2 спальнями (1014 евро). Самые дорогие дома с одной спальней можно найти в Гипускоа по средней цене 909 евро.

Самая низкая зарегистрированная средняя цена — это дом с одной спальней в Теруэле, где вы можете найти этот тип недвижимости за 299 евро. За немного большее количество денег вы можете найти дом с такими же характеристиками в Сьюдад-Реале и Куэнке, где квартира с одной спальней стоит в среднем 306 евро.