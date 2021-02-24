Подгорица, , 11:18 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 574 новых случая заражения коронавирусом, еще 12 человек скончались от COVID-19. Из больницы выписались 458 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 23 февраля со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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По последним данным, из 12 скончавшихся от COVID-19 пациентов самому старшему было 85 лет, а самому младшему 43 года.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 72 969, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 969 человек.

Напомним, что 22 февраля в Черногории было подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.